В Молдавии неделя памяти жертв Холокоста открылась виртуальной фотовыставкой

КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Неделя памяти жертв Холокоста в Молдавии открылась в понедельник виртуальной фотовыставкой "Раввины Европы в годы Холокоста". Она рассказывает о трагической судьбе 12 религиозных и духовных лидеров еврейских общин Молдавии, Румынии, Литвы, Польши, Украины и других стран в годы Второй мировой войны.

"Некоторые из героев выставки погибли, другие пережили ужасы концлагерей и гетто, потеряв семьи и близких. Однако все они продолжали служить своей вере, своему народу в самых страшных нечеловеческих условиях, став примером мужества, морали, высоких общечеловеческих духовных ценностей", - говорится в сообщении на сайте Агентства межэтнических отношений Молдавии, организовавшего выставку.

Для создания экспозиции использовались материалы мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль), мемориального Музея Холокоста в Вашингтоне, Имперского военного музея (Великобритания), Фонда Соуза Мендеш (США) и других источников.

Преступления нацистов

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито и депортировано до 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев, что, кроме румынских военных, в них принимали участие и добровольцы из числа местного населения.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками, многие молдавские политики и историки по прежнему предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории, рассказывая о сталинских репрессиях, по сути, оправдывали политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

В последнее время, правда, ситуация стала меняться: молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании Окончательного доклада Международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста. Годом ранее парламент страны объявил 27 января днем памяти жертв этой трагедии.