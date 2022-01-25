Жителям Москвы с симптомами ОРВИ стала доступна онлайн-запись к дежурному врачу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Жители Москвы с симптомами ОРВИ теперь могут записаться на прием к дежурному врачу онлайн, что позволит минимизировать скопление большого числа пациентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В связи со стремительным распространением штамма "омикрон" и увеличением количества заболевших мы приняли решение усилить мощности приема дежурных врачей в городских поликлиниках более чем в два раза. В целом они смогут принять до 25 тыс. пациентов в день. Мы готовы к любому развитию ситуации и при необходимости продолжим усиливать амбулаторную службу столицы. Чтобы сделать посещение поликлиник комфортным для горожан, мы открыли возможность для пациентов с ОРВИ запланировать свой визит к дежурному врачу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, теперь пациенты смогут прийти как без записи, так и записавшись заранее на определенное время. Это позволит минимизировать риски скопления большого числа пациентов. Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования сразу на месте. С пациентами по записи будет работать отдельный дежурный врач. Москвичей просят не опаздывать и отменять визит, если не получается прийти.

Записаться на прием можно на портале mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info в разделе "Запись к врачу" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Запись". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без предварительного звонка в порядке живой очереди.

"На входах в городские поликлиники посетителям измеряют температуру бесконтактным способом. Для тех, у кого есть симптомы ОРВИ, разработаны специальные маршруты - их поток отделен от пациентов, которые пришли в поликлинику по другим причинам. Внутри помещений для всех обязательно ношение масок. Дежурные врачи принимают ежедневно с 08:00 до 20:00", - напоминается в материале.