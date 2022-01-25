Регионы РФ закупили почти 63 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Дополнительное финансирование позволило закупить 62,8 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах России. Больше всего контейнеров закуплено, в частности, в Воронежской, Свердловской, Тверской, Саратовской областях, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко во вторник.

"Регионы закупили 62,8 тыс. баков для раздельного сбора отходов благодаря дополнительному финансированию. <...> В топ-10 регионов по количеству приобретенных контейнеров вошли Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тверская, Оренбургская области, Забайкальский край, Новосибирская, Саратовская, Вологодская области и Республика Ингушетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей было выделено в прошлом году.

Глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев отметил, что эта работа будет продолжена в 2022 году. "В этом году мы также будем получать заявки от регионов на новый отбор. Всего до 2024 года необходимо дополнительно закупить около 800 тысяч баков для РСО (раздельного сбора отходов - прим. ТАСС)", - отметил он.