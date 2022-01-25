Более десяти школ перешли на дистанционное обучение в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Работа 11 школ перешла в дистанционный формат в Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщила руководительница оперативного штаба при Министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко.

В понедельник глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о том, что в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксирован рост случаев COVID-19. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион стоит на пороге пятой волны коронавируса.

"Список 11 школ, перешедших полностью на дистант: Белоярская СОШ (Мошковский р-н), СОШ №1 рабочего поселка Линево имени Ф. И. Кулиша, Областной центр образования (поселок Тулинский), гимназия № 11, школы № 23, № 175, № 41, № 207, № 34, Барышевская средняя школа (Новосибирский район), "Лицей Технополис", - сообщила Василенко.

В разговоре с ТАСС она уточнила, что решение о переводе на дистанционку принимает директор школы. Во всех учебных учреждениях, которые работают в удаленном режиме, у детей и педагогов были обнаружены признаки ОРВИ или был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция.

О ситуации с коронавирусом в регионе

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 200 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года было приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба на утро 25 января, в регионе зарегистрировано 101 098 случаев коронавируса (+261 за сутки), в том числе - у 11 553 детей. 72 816 пациентов выписаны с выздоровлением (+366 за сутки).