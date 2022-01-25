Драматический театр Кургана закроется на ремонт на два года

ТАСС, 25 января. Курганский государственный театр драмы закроют на реконструкцию с 1 февраля. На время ремонта театр планирует переехать на площадку Дворца культуры машиностроителей, сообщили во вторник в пресс-службе театра.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщал ТАСС, что Курганский театр кукол "Гулливер" и Курганский государственный театр драмы намерены отремонтировать до конца 2023 года.

"Капитальный ремонт Курганского театра драмы начнется уже со следующего месяца. Объем работ колоссальный, поэтому коллектив готовится покинуть здание театра на два театральных сезона. Последние показы на родной сцене пройдут 29 и 30 января", - говорится в сообщении с уточнением, что с 12 февраля театр драмы будет показывать свои спектакли во Дворце культуры машиностроителей.

Во время реконструкции планируется отремонтировать зрительный зал, в том числе балкон, ложи и фойе. "В зале будут установлены новые кресла и предусмотрена вентиляция. Но самое главное, что новый интерьер будет полностью соответствовать историческому облику театра: будет воссоздана лепнина, сохранена наша прекрасная люстра", - сказала руководитель Курганского театра драмы Ольга Петрова.

Театр драмы является крупнейшим театром в Курганской области, он открылся в современном здании на центральной площади города в 1953 году.