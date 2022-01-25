В Москве объявили победителей конкурса социальной рекламы "Твой взгляд"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Итоги конкурса социальной рекламы "Твой взгляд" подвели в Москве. Всего в этом году было прислано 480 заявок из 48 вузов Москвы, об этом рассказала во вторник основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко на онлайн пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году мы получили около 480 заявок из 48 вузов Москвы. Активное участие принимали студенты самых разных вузов, среди которых: МГУ, Высшая школа экономики, РГУ им. А. Н. Косыгина, РАНХиГС и другие. <...> ", - сказала Троценко.

В 2021 году студенты могли присылать работы по трем темам. Среди них: "Город и Ты", "Соцсети: быть, а не казаться" и свободная тема. Каждый участник должен был создать визуальный шаблон, представленный в формате социальной рекламы на наружных носителях. По условиям конкурса победители получат денежные призы. Призовой фонд конкурса - 750 тыс. рублей. Помимо этого, участников ждут спецпризы от партнеров - стажировка в одной из компаний BBDO Group, креативного агентства Setters, а также спецноминация от MOSNOW.

В этом году по теме "Город и ты" третье место заняла Виктория Ермолаева, второе - Кристина Ковальчук и первое у Лилии Поповой. По теме "Соцсети: быть, а не казаться" призовые места разделились следующим образом: третье место у Анны Турлаковой, второе у Ольги Елагиной и первое у Ольги Бавриной. В свободной теме третье место завоевали Даниела Ионаш и Яна Семенова, второе у Милены Шеметевой и первое у Елены Матвеевой.

"Работы победителей будут размещаться на рекламных носителях. И я думаю, что мы сможем их увидеть в феврале-марте. Это действительно важно и для участников, так как это не работа "в стол" и они смогут увидеть, как их работы будут в городской среде"- сказал руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин.

О конкурсе

Конкурс "Твой взгляд" проводится во второй раз. Инициатором его проведения в 2018 году выступил фонд поддержки современного искусства Винзавод. Первый сезон конкурса состоялся в 2019 году при содействии Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

В 2021 году конкурс длился с 10 сентября по 30 ноября, организаторы получили 480 заявок от студентов 48 вузов Москвы. Это в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне. В параллельной программе, лекциях, паблик-токах и мастер-классах приняли участие более 700 человек.

Участники, выигравшие специальные призы от партнеров конкурса, будут представлены на открытии выставки 1 февраля на Винзаводе.