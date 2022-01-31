По Москве на машине времени: прогулка по районам от 20-х до 60-х и дореволюционной слободе

Благодаря особенностям развития Москвы (условным кольцам разных эпох от центра к окраинам) в столице немало районов, в которых хорошо сохранились планировка и здания времен изначальной застройки. О том, куда именно отправиться за Москвой разных эпох, рассказываем в совместном проекте ТАСС и discovermoscow.com. Алексеевская слобода: спальный район дореволюционной Москвы

В Москве не так много обособленных кварталов, большинство зданий в которых появилось еще до революции. Одно из таких мест находится сразу за Садовым кольцом и носит малоизвестное даже для многих москвичей название Алексеевская слобода. Это настоящая историческая Москва. В нее входит часть старой Таганки, кварталы между рекой Яузой и улицей Солженицына. Прелесть места - в его сонной красоте, большом количестве исторической застройки, множестве храмов и неспешной атмосфере, словно находитесь вы не в центре мегаполиса, а в провинциальном русском городке. До революции здесь в основном проживало купечество: улицы, заросшие зеленью, усадьбы с густыми садами и чай с вареньем на веранде домов. Тихая приятная окраина той Москвы, престижное Заяузье.

Описание Так выглядела дореволюционная Москва, кусочек которой сейчас сохранился в районе Таганки © ТАСС

Алексеевская слобода, к слову, известна еще с 16-го века, название свое получила по находящемуся здесь (на ул. Николоямской) храму святителя Алексия. В этих кварталах сохранились целые улочки, практически нетронутые временем, что редкость для стремительно меняющейся Москвы. Здесь много красивых усадеб, уютных дворов, но главное, это не условный музейный островок, а полноценный жилой район. Некоторые из местных горожан по-прежнему занимают двухэтажные дома и даже частные усадьбы. Обязательно исследуйте при случае это место, начав с прогулки по прекрасной улице Солженицына, затем смело сворачивайте в любые закоулки и дворики, двигаясь в сторону древней Николоямской улицы. Найдите на карте и обязательно рассмотрите эти несколько из многих прекрасных гражданских и храмовых сооружений Алексеевской слободы: храм святителя Мартина Исповедника (ул. Александра Солженицына, д. 15/2), бывшую богадельню Морозовых (Шелапутинский переулок, д. 3), отреставрированную золотоканительную фабрику Алексеевых (ул. Станиславского, д. 21, стр. 2), бывшее училище для мальчиков им. Алексеева (ул. Николоямская, д. 42), уникальную каменную адресную табличку середины 19-го века (ул. Солженицына, д. 6). Дубровка: образцово-показательный поселок 20-х годов

В начале 1920-х власти молодой советской страны столкнулись с острой нехваткой жилья в столице. Проблема была настолько серьезной, что встала в один ряд с продовольственной. За время Гражданской войны население города сильно увеличилось, каждый день в Москву прибывали новые и новые граждане, чтобы устроиться на одно из промышленных предприятий, вновь вовсю заработавших после революционных событий. В это же время началось активное строительство новых заводов и фабрик. И жилья новой рабочей силе не хватало настолько, что в одной комнате часто ютилось по несколько семей, а некоторые бессемейные ели и спали прямо на рабочем месте, у станка в цеху. Решением этой проблемы стали жилищные кооперативы. Предприятия строили на свои средства дом или несколько домов, а затем желающие приобретали в них квартиры и комнаты. Одним из первых таких проектов стал рабочий жилищно-строительный кооператив (РЖСКТ) "Ленинское объединение", члены правления которого организовали строительство поселка Дубровка. Комплекс был построен на землях, ранее принадлежавших близлежащему Крутицкому Патриаршему подворью. Свое название он получил по названию села, которое находилось здесь до революции. Поселок Дубровка после строительства выглядел так: 10 корпусов с квартирами разного размера - от двух до шести комнат, свой детский сад, котельная и огороженная территория с забором и воротами. Жильцы (в основном это были рабочие расположенного рядом завода "Динамо") заселились в дома в 1927 году. Удивительно, что до наших дней Дубровка дошла практически в неизменном состоянии. Это по-прежнему заметно обособленный квартал рядом со станцией метро "Пролетарская". Все дома в поселке жилые, и это практически центр Москвы. Да и сами дома, несмотря на то, что им скоро исполнится по 100 лет, выглядят презентабельно: высокие потолки около трех метров, смешанные перекрытия, уютные дворы (в одном из них есть действующий фонтан), неподалеку - набережная Москвы-реки. В Дубровку постоянно приводят экскурсионные группы, а исследователи архитектуры советского авангарда 20-х считают эти кварталы одним из самых цельных и выразительных жилищных комплексов той эпохи. Увидеть поселок можно следующим образом: дойти от м. "Пролетарская" до 1-й Дубровской улицы, где по обеим сторонам вы сразу увидите эти интересные дома разной этажности. К слову, это не единственный пример архитектуры конструктивизма: познакомиться подробнее с некоторыми выдающимися зданиями - памятниками можно на сайте discovermoscow.com . Поселок имени Ларина: частные дома 30-х, образовавшие отдельный район

Это поселение находится на территории Москвы, внутри МКАД, недалеко от станции метро "Алтуфьево", район Лианозово. И место это уникальное. Многие, конечно, слышали о Поселке художников недалеко от метро "Сокол". А если нет, то можно почитать на discovermoscow.com и обязательно съездить туда. А вот о том, что на окраине города есть еще более крупный район, состоящий из жилых частных домов, знают немногие. Поселок имени Ларина образовали в 30-е годы. Конечно же, в те времена это было дачное поселение за границей Москвы, однако со временем местность вошла в состав города, и теперь это полноценный московский район, в котором жители, правда, живут в своих собственных домах. Как и было здесь заведено изначально, с 30-х годов. Для беглого осмотра доступна сторона поселка со стороны Лианозовского лесопарка. В этой части находятся, как правило, уже современные дома, построенные их владельцами в последние десятилетия. Но если углубиться в поселение ближе к МКАД, то можно увидеть сохранившиеся деревянные частные дома, построенные еще в 30-е годы. В большинстве по-прежнему живут люди, используя здания как минимум в качестве летней дачи. Кстати, Юрий Ларин, чье имя носит поселок, был видным революционером, а большая часть улиц названа еще при строительстве именами знаменитых летчиков и полярников той эпохи: улицы Водопьянова, Шмидта и других. Дома строителей Дворца Советов: Москва 50-х во всей красоте и парадности

В середине 1950-х в рабочем районе Текстильщики возникли кварталы домов, которые, как считается, были созданы для строителей одного из самых грандиозных, но так и нереализованных проектов: Поселка строителей Дворца Советов (ПСДС). Дома эти начали проектировать еще в конце 30-х, но вмешалась Великая Отечественная война, поэтому к детальной разработке и строительству приступили после, когда от идеи с монументальным сооружением на месте взорванного храма Христа Спасителя уже практически отказались. Вдоль Саратовской улицы (на участке от ул. Люблинской до Волжского бульвара) было построено полтора десятка жилых зданий, а также необходимые комплексу хозяйственные постройки: котельная, гаражи для автомобилей жильцов. Дома эти - четырех-пятиэтажные, их очарование - в красивых деталях, которыми украшены здания. Это классические для 50-х элементы, превращающие типовое жилье в постройки, которые интересно рассматривать. На фасадах домов ПСДС сохранились и хорошо отреставрированы многочисленные графические элементы: каменные щиты с датой постройки поселка, множество деталей орнамента на эркерах и стенах, перила балконов и крыш, элементы украшения входных групп, красивые мансарды. При этом заботились не только о красоте домов: даже крыши кирпичных гаражей были украшены эстетичными карнизами и башенками. Все это позволяет очень живо представить себе застройку Москвы до начала эры хрущевок, тем более что большая часть зданий Поселка строителей Дворца Советов - в прекрасном состоянии и выглядит очень красиво и парадно, особенно дома с эркерами на первой линии Саратовской улицы. Отдельно надо упомянуть и дворы: они большие, зеленые и уютные - не удивительно, что здесь очень часто снимают фильмы про Москву 50-х. Новые Черемушки: очень удачный жилищный эксперимент 60-х