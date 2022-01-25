Муниципальные учреждения в Бурятии ограничили личный прием из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Муниципальные учреждения в Республике Бурятии ограничили личный прием граждан из-за роста заболеваемости ковидом в регионе. Об этом сообщили журналистам в республиканском оперштабе.

"С 25 января по 13 февраля предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов муниципального самоуправления и муниципальных учреждениях будут проводить в электронном виде. Очный прием граждан возможен по предварительной записи", - говорится в сообщении.

Государственные услуги в помещениях исполнительных органов государственной власти Бурятии и государственных учреждениях республики, в том числе многофункциональных центрах также до 13 февраля осуществляются в электронном виде, либо по предварительной записи.

Ранее в Бурятии ввели ограничения для заведений общепита, работы развлекательных центров для детей, учреждений допобразования, центров для занятий спортом и физкультурой. До 4 февраля школьники перешли на дистанционный формат учебы.

В Бурятии зарегистрировано 81 135 случаев заражения COVID-19, из них 527 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 101 пациент, занятость коечного фонда составляет 81,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5 874 человека. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 580 человек.

В республике продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привиты 482 867 человек. Завершили первичную вакцинацию 455 057 человек. Повторную вакцинацию начали 108 711 человек.