Самолеты начали вылетать из аэропорта Стамбула после приостановки его работы из-за снега

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Самолеты некоторых авиакомпаний начали взлетать с единственной расчищенной взлетно-посадочной полосы аэропорта Стамбула, сообщил ТАСС представитель воздушной гавани.

"Ранее приостановленные из-за условий безопасности полеты были возобновлены. Первый самолет [после приостановки] вылетел в Каракас, за ним вылетел борт в Хьюстон", - сказал собеседник агентства.

Между тем во вторник в пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили ТАСС, что 370 пассажиров не могут вылететь из Стамбула. Их также не удается вызволить из здания аэропорта из-за перекрытых дорог. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, дипломаты оказывают содействие обратившимся к нему российским гражданам, рейсы которых были отменены в связи с ухудшением погодных условий.

Сильный снегопад в Стамбуле начался в минувшую пятницу, в тот же день авиакомпании стали либо перенаправлять рейсы в другие аэропорты, либо вовсе их отменять. Авиакомпания "Турецкие авиалинии" объявила о продлении приостановки полетов в аэропорту Стамбула до 00:00 26 января.

Накануне правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям также рекомендовало всем жителям регионов, где продолжаются снегопады, по возможности оставаться дома и не выходить на улицы. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. Сейчас на ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.

На данный момент снегопады наиболее всего нарушили привычную жизнь и транспортное сообщение в северо-западных провинциях, регионе Мраморного моря. Там в ряде районов в среднем уже выпало до 50-60 сантиметров снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.