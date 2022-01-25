В Оренбургской области приостановили работу детских развлекательных центров

ОРЕНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, запретив по 1 февраля работу детских развлекательных комнат, а также посещение торговых центров детьми до 16 лет без родителей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"По 1 февраля вводится запрет на работу детских развлекательных центров (игровых комнат), аттракционов, расположенных в помещениях. Запрещается допуск в торгово-развлекательные центры, моллы и кинотеатры несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без их законных представителей. Соблюдение этого ограничения должны обеспечить хозяйствующие субъекты - собственники, арендаторы, субарендаторы, работающие в ТРЦ, моллах и кинотеатрах", - сказано в распространенном сообщении.

Еще одно нововведение касается прибывающих на территорию Оренбургской области. При отсутствии действующего отрицательного результата ПЦР-теста им необходимо пройти тестирование и находиться на изоляции, исключив контакты с членами семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции, до получения отрицательного результата. Исключение сделано лишь для командированных работников, уточняется в сообщении.

При этом в Оренбургской области по 1 февраля продолжат действовать ранее введенный запрет на работу кальянных и ночных клубов, а также будет приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние шесть месяцев. Как уточнили в пресс-службе, по 1 февраля банкеты и корпоративы в кафе и ресторанах также можно будет проводить только при предъявлении их совершеннолетними участниками сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

В Оренбургской области два дня подряд регистрируется максимум с начала пандемии новых случаев коронавирусной инфекции - более 500 против около 400 в день, выявляемых осенью 2021 года, но большинство заболевших сейчас получает лечение амбулаторно из-за редко диагностируемой пневмонии. При этом в регионе, по данным Минздрава области, нет значительного увеличения числа вызовов скорой помощи и госпитализаций пациентов. По их данным, в регионе по-прежнему развернута 981 инфекционная койка, но заняты только 696, то есть 30% коечного фонда остается свободным.