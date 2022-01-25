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Власти региона выберут участок для студенческого кампуса в Томске через месяц

Выбор будет сделан между двумя участками, которые расположены с разных сторон от Коммунального моста

ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. Два муниципальных участка рассматриваются под строительство кампуса стоимостью 32 млрд рублей для шести университетов Томска, место для которого региональные власти намеревались выбрать до конца 2021 года. Окончательное решение о выборе одного из них будет принято через месяц, сообщил ТАСС во вторник замгубернатора Томской области Евгений Паршуто.

"Мы сегодня рассматриваем вместе с концессионером два участка параллельно, с двух сторон от Коммунального моста. Параметры у них разные, но, тем не менее, и тот, и другой участок возможны для размещения кампуса и строительства по очередям. Пока оценить перспективы того или иного участка невозможно, потому что делается анализ по инженерной, транспортной инфраструктуре и затратам на обустройство территории. В течение месяца этот анализ будет сделан", - сказал Паршуто, отметив, что по итогам анализа будет сделан окончательный выбор участка.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье реки Томь на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты.

Администрация региона в 2019 году объявила мораторий на продажу подходящего участка на левобережье реки Томь, а в 2021-м объявила конкурс на покупку земли под кампус за 117 млн рублей. Завершить торги планировалось к концу ноября, позже аукцион продлили до 8 декабря. Однако 8 декабря прошлого года губернатор региона Сергей Жвачкин объявил, что кампус построят на муниципальной земле, но не уточнил, где именно.

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Жвачкин, Сергей АнатольевичРоссияТомская область
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