В Турции начали вводить вакцину Turkovac в качестве бустера после препарата Pfizer

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Исследования по введению инактивированной вакцины против коронавируса Turkovac в качестве бустерной дозы после вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech начались в Турции. Об этом сообщил координатор исследования Ихсан Атеш, главный врач городской больницы Анкары.

"Вакцина Turkovac будет введена тем, кто получил две дозы прививки от Pfizer и BioNTech не менее 90 дней назад, - приводит во вторник его слова газета Hürriyet. - Это исследование второй фазы B, и оно будет длиться три месяца в пяти центрах в Анкаре, Стамбуле и Измире с участием в общей сложности 1 034 добровольцев".

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что "впервые в мире инъекции инактивированной вакциной будут сделаны людям, привитым мРНК-вакциной, в целях наблюдения за изменением уровня антител".

Вакцина Turkovac разработана Университетом Эрджиес совместно с Институтом здравоохранения при Минздраве Турции. Разрешение на ее экстренное применение в стране министерство выдало 22 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в церемонии начала производства вакцины по видеосвязи, заявил, что страна "будет рада с началом серийного производства Turkovac предоставить эту вакцину всему миру".

В рамках программы вакцинации, которая была запущена в январе прошлого года, помимо вакцин Turkovac и Pfizer - BioNTech, в стране также используется китайская инактивированная вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech. К настоящему времени в стране введено более 140 млн доз вакцин против коронавируса, при этом более 24 млн человек получили повторную дозу. Согласно данным Минздрава Турции, более 52 млн взрослых, или 84% населения в возрасте 18 лет и старше, получили две дозы вакцины.