В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ПЕНЗА, 25 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлен до 28 февраля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 28 февраля", - отмечается в сообщении.

Кроме того, внесены изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Согласно им посещать предприятия общепита, культурные и спортивные мероприятия можно не только по QR-коду о вакцинации или справке о медотводе, но и при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, который действителен 48 часов.

В Пензенской области работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 06:00. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан: работников сферы торговли и услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, образования, сотрудников промышленных предприятий, работников строительной сферы, госслужащих, лиц в возрасте 60 лет и старше.