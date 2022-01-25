В Праге прошла акция протеста против действующих в Чехии антиковидных ограничений

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Митинг протеста против действующих в Чехии ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса, прошел во вторник перед дворцом Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики на Малостранской площади в центре Праги. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции протеста потребовали от властей прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Они призвали депутатов отказаться от ужесточения законодательных актов, которые могут быть использованы против таких людей. Выступившие ораторы заявляли, что подобный подход властей является нарушением гражданских свобод и прав человека. Митингующие скандировали лозунги в поддержку такого взгляда на вакцинацию жителей Чехии.

На краткое время участники митинга переместились к расположенному неподалеку от дворца нижней палаты зданию чешского правительства, а затем вернулись обратно на Малостранскую площадь. Полиция проинформировала, что в акции протеста приняли участие около 800 активистов. Значительных инцидентов зафиксировано не было. Отмечены административные правонарушения, сводившиеся к нежеланию митингующих использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию друг от друга, предохраняющую от переноса коронавируса.