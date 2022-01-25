Югра увеличила количество ковидных коек почти на треть за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа развернули для лечения пациентов с коронавирусной инфекций 1 359 коек. Из них занято 718, сообщил во вторник в ходе прямого эфира с жителями региона директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Неделей ранее в Югре было развернуто для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 1 059 коек, занято из них было 602. "1 359 коек ковидных в больницах развернуто, из них 718 занято - чуть больше половины", - сказал Добровольский.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова в ходе оперативного штаба Югры во вторник отметила, что в регионе случаев "омикрона" пока не выявлено. Она отметила, что, по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции.

"На 25 января 2022 года привиты первым компонентом 857,4 тыс. - 85,1% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 819,9 тыс. человек - 81,4% от названного выше числа граждан. Подлежат ревацинации - 351,2 тыс. жителей, из них ревакцинировано - 142,5 тыс. граждан - 40,6% от подлежащих ревакцинации", - сказала она.

За все время пандемии в регионе заразились коронавирусом 104,6 тыс. человек, 93,9 тыс. выздоровели, 2 142 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.