На Ставрополье уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снизился вдвое

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Ежесуточная госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась вдвое на Ставрополье с приходом штамма "омикрон" по сравнению с предыдущими волнами пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"В третью - четвертую волну при том, что в сутки выявлялось 350 - 450 заболевших коронавирусной инфекцией, ежесуточно госпитализация доходила у нас до 240 - 250 человек. Сейчас она стабильно держится на уровне 100 - 115 госпитализированных по всему краю ежесуточно. Нам не пришлось разворачивать 1 450 коек, которые мы вернули к профильной деятельности, мы их пока не трогаем", - сказал он.

С января 2022 года в регионе начался значительный прирост суточной заражаемости коронавирусом. В крае выявляют более 700 - 800 новых случаев коронавируса в день. "Омикрон" занял доминирующую позицию в крае. 70% - 75% заболевших - это те, кто заразился штаммом "омикрон". Для него характерна очень быстрая передача, мы надеемся на то, что он полностью выдавит штамм "дельта", который привел к большому количеству потерь", - отметил Колесников.

25 января глава региона Владимир Владимиров сообщил, что из-за значительного роста заражаемости в крае приостанавливаются проведение профилактический осмотров и диспансеризации. "Физиопроцедуры, работа дневных стационаров также приостанавливается. Нам крайне важно перераспределить силы и средства <…>. Медики обучены, прошли необходимые курсы. Практически все врачи в амбулаторном звене могут переключиться на борьбу с коронавирусом", - пояснил министр.

Медучреждения края продолжат оказывать плановую помощь пациентам. "Плановая помощь - специалисты будут вести прием. Рассчитываю, что эта мера (приостановка профосмотров и диспансеризации - прим. ТАСС) у нас ограничится месяцем. Очень рассчитываю, что через месяц пойдет на спад [заражаемость коронавирусом]", - отметил Колесников.

В Ставропольском крае с начала пандемии общее число заражений COVID-19 достигло 136 631, выздоровели 119 989 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 6 392 пациента. Лечение в стационаре получает 2 581 пациент, из них 345 - в тяжелом состоянии. В медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 24%.