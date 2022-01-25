Суд признал законным 11 млн рублей штрафа Google за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы во вторник признал законными три постановления о наложении в общей сложности 11 млн рублей штрафа на Google за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Таганский суд Москвы оставил без изменения три постановления мирового судьи о наложении на Google штрафа всего в сумме 11 млн рублей по четырем протоколам, составленным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)", - сказали в суде.

Общая сумма штрафов Google за это правонарушение составила 58 млн рублей. Ранее суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

С начала 2021 года за неудаление запрещенного контента по ст. 13.41 КоАП РФ российскими судами зарубежные интернет-платформы привлечены к административной ответственности: Facebook (Meta Platforms) - на 70 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей.