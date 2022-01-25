В Москве планируют провести новую трамвайную линию на проспект Академика Сахарова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. В Москве начали разрабатывать проект новой трамвайной линии, которую планируют провести на проспекте Академика Сахарова в 2023 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По проспекту Академика Сахарова в 2023 году планируется провести новую трамвайную линию - она соединит крупнейший транспортный узел на Комсомольской площади с метро "Чистые пруды", - говорится в публикации.

На данный момент началась разработка проекта новой линии трамвая на проспект Академика Сахарова, после проработки его вынесут на обсуждение с жителями. По проекту предполагается, что пассажиры транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Комсомольская" смогут добираться до центра города в два раза быстрее, не спускаясь в метро, а сама станция Комсомольская разгрузится на 50 тыс. человек в сутки.

Кроме того, новая линия позволит объединить несколько радиальных трамвайных маршрута, которыми будут пользоваться около 125 тыс. человек ежедневно.

"Движение транспорта на Садовом кольце не ухудшится - на перекрестке вместо контактной сети трамвай будет использовать аккумуляторы, а светофорная фаза для проезда не увеличится. Проект учитывает возможность проведения городских мероприятий на проспекте Академика Сахарова", - добавляется в материале.