Поморье и Ненецкий АО разработали первый межрегиональный экспедиционный турмаршрут

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) разработали первый межрегиональный экспедиционный туристический маршрут "Северный этнографический путь" от Архангельска до Нарьян-Мара на собаках и снегоходах, сообщила во вторник ТАСС руководитель туристско-информационного центра (ТИЦ) Архангельской области Светлана Корницкая.

"Архангельской областью всегда интересовались экспедиционные команды, желающие испытать свои силы. Объединяющей темой для регионов может стать мощная этнографическая составляющая: поморская и ненецкая культуры. Мы взяли за основу маршрут экспедиции, которая пройдет в марте 2022 года на собачьих упряжках, снегоходах и мотобуксировщиках от Мезени до Нарьян-Мара", - сказала Корницкая.

Первый подготовительный этап был пройден в 2018 году. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала из деревни Малые Корелы и дошла до города Мезени. С 10 по 24 марта 2022 года будет организован второй подготовительный этап для прокладки маршрута: Мезень - Несь - Вижас - Ома - Нижняя Пеша - Выселки - Великая - Индига - Нарьян-Мар. "До Мезени мы планируем ехать на машинах, далее с Мезени уже пойдем на упряжках, снегоходах и мотобуксировщиках", - приводит пресс-служба ТИЦ слова директора АНО "Поморская упряжка" Алексея Яркова.

Как отметила Корницкая, турмаршрут поможет не только испытать силу воли, но и познакомиться с северной культурой. "Начиная с Архангельска, который известен культурой поморов и всегда был стартовой точкой для арктических открытий, далее через Холмогоры, откуда родом великий Ломоносов, - пояснила она. - Пинежье, Мезень с ее самыми северными мельницами в открытом поле, огромными деревянными домами, где можно отведать поморские блюда в настоящей трапезной, отведать кофе по-мезенски, черный мезенский пряник и многое другое".

Как отметил директор Центра арктического туризма НАО Сергей Мишин, необходимо определить основные локации маршрута. По его мнению, он может стать одним из самых интересных как в Арктической зоне РФ, так и в проекте "Серебряное ожерелье России".