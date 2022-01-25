Минздрав предупредил о риске перехода людей к крепкому алкоголю из-за введения МРЦ на пиво

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво в России создаст риски перехода людей к употреблению крепких алкогольных напитков. Об этом во вторник сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Есть риск при введении минимальной регулируемой цены на слабоалкогольные напитки перетока, или эффекта замещения, когда потребитель алкогольной продукции переходит из категории слабоалкогольных к крепкой алкогольной продукции", - сказал он во время совещания в Совете Федерации, на котором рассматривался вопрос о введении минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. Ранее Минфин предложил с 2022 года повысить МРЦ на водку до 261 рубля за 0,5 литра, на коньяк - до 480 рублей. Минимальную розничную цену на бренди предлагается повысить с 324 рублей до 348 рублей. Кроме того, в течение нескольких лет рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

Вопрос целесообразности введения минимальной розничной цены на пиво прорабатывается Минфином и профильными ведомствами уже в течение нескольких лет, однако пока окончательное решение по этому поводу не принято.