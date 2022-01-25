В Коми потребность медучреждений в кислороде снизилась более чем вдвое

СЫКТЫВКАР, 25 января. /ТАСС/. Уровень потребления кислорода в медучреждениях Республики Коми снизился с 22 до 10 тонн в сутки. В ближайшие дни заработает промышленный концентратор кислорода в Ухте и станция в Сыктывкаре, еще шесть концентраторов планируется поставить в регион в первой половине этого года, сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Ранее в Коми неоднократно возникала проблема нехватки кислорода для пациентов с коронавирусом, поскольку в регионе нет собственного производства. Его поставки ждали по часам и распределяли среди муниципалитетов буквально "по литрам", отмечал глава республики Владимир Уйба.

"В пике при предыдущих штаммах максимальное потребление кислорода составляло около 22 тонн в сутки. Сейчас суточное потребление кислорода во всех стационарах суммарно составляет 10 тонн. Мы закупили и идет процесс пуско-наладки промышленного концентратора в Ухте, в эту пятницу полностью его подключим в сеть. Он будет выдавать около 2 тонн кислорода в сутки, в Ухту нужно будет меньше возить кислорода, который мы закупаем за пределами республики. В кардиоцентр Сыктывкара поставлена кислородная станция мощностью 1,3 тонны в сутки. Идет процесс получения документов, лицензирования", - сообщил Дягилев.

По его словам, еще шесть промышленных концентраторов будут поставлены в этом году для Усинска, Печоры, Инты, Вуктыла, республиканской инфекционной больницы и Эжвинской горбольницы. "Контракты заключены, идет их изготовление на заводах. По контракту срок - август, связываемся с заводами, чтобы они ускорились и сделали к маю", - добавил и.о. главы Минздрава.

В целом в регионе есть все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Сформирован запас лекарств на два-три месяца, на это выделены средства из федерального и республиканского бюджетов. "Недавно был федеральный оперштаб под председательством [главы правительства РФ] Михаила Мишустина. Мы запросили сумму на лекарства чуть менее 900 млн рублей, это ближайшая потребность на борьбу с коронавирусом. А так на ближайшие три месяца мы запланировали сумму более 1 млрд рублей. Вчера у меня была встреча в Минфине [региона], с председателем правительства, я доказывал постатейно, что нам нужно на борьбу с ковидом", - сказал Дягилев.

В Коми выявлен 100 781 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 274. Выздоровели 92 262 человека, умерли 2 753. Привиты первым компонентом вакцины более 408 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет 72%. В регионе подтверждено 62 случая заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, Ухты и нескольких районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно. С 25 января приостановлена также вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках.