В Петербурге число волонтеров выросло в два раза с 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Число петербуржцев, которые присоединились к добровольческой деятельности, выросло в два раза с 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба Смольного.

"В 2020 году к добровольческой деятельности присоединились около 80 тыс. петербуржцев. Через год их число удвоилось. Сегодня у нас 160 тыс. добровольцев. Большинство из них - молодежь. В прошлом году Петербург победил во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик волонтерства "Регион добрых дел", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

По данным пресс-службы, студенты-волонтеры активно помогают в борьбе с пандемией. Они работают в кол-центрах, доставляют лекарства и продукты. Также власти города отмечают их вклад в других направлениях, среди которых помощь людям с особым состоянием здоровья, участие в экологических акциях, уход за животными и многое другое. Ежегодно Петербург награждает лучших добровольцев медалью "За вклад в развитие добровольческой деятельности", а комитет по молодежной политике проводит народную премию "Топ 25. Самые добрые люди Петербурга".