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Росархив окажет помощь Генпрокуратуре Белоруссии по делу о геноциде

В Генпрокуратуру Белоруссии уже представлена информация по фактам совершения нацистскими преступниками преступлений в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Федеральное архивное агентство России (Росархив) окажет содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении белорусской Генпрокуратуры, опубликованном во вторник в Telegram-канале ведомства.

"Федеральное архивное агентство (Росархив), руководство которым осуществляет президент Российской Федерации, выразило готовность оказывать содействие следственной группе Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуру Белоруссии уже представлена информация "по фактам совершения нацистскими преступниками и их пособниками преступлений в отношении мирного населения на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период", находящихся в Российском государственном военном архиве, Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории, Российском государственном архиве фонодокументов, Российском государственном архиве кинофотодокументов. "Подведомственным федеральным архивам дано поручение организовать методическое и организационное содействие следственной группе Генеральной прокуратуры по вопросам выявления и сбора информации и копий архивных документов", - отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство ставит в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела.

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