В Петербурге в 2023 году пройдет финал всероссийского конкурса "Студенческая весна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Финал масштабного всероссийского конкурса "Студенческая весна" пройдет в следующем году в Петербурге. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Смольного.

"В следующем году мы будем отмечать 320-летие со дня основания нашего города. Уже принято решение провести в Петербурге финал масштабного конкурса "Студенческая весна". Будет большой и яркий творческий праздник", - привели в пресс-службе часть выступления губернатора Александра Беглова на встрече со студенческим сообществом в Татьянин день, состоявшейся в формате видеоконференции.

По данным пресс-службы администрации, ежегодно в Петербурге проводится 15 крупных конкурсов по поддержке научно-образовательной деятельности молодежи. Например, ежегодный конкурс на соискание премии городского правительства "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга", где 30 победителей получают по 125 тыс. рублей. Также в городе много проектов и программ поддержки молодежных инициатив - четыре пространства "ПРОСТО" и 10 Точек кипения. В них созданы все условия для обсуждения проектов, встреч с профессионалами и мастер-классов.

Российская студенческая весна - программа поддержки и развития студенческого творчества в России. Реализуется с 1992 года и включает 80 региональных, 10 всероссийских и четыре международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1,2 тыс. образовательных организаций со всей страны. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".