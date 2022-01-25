В парках Московской области отмечают День студента

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Празднование Дня студента проходит в парках Подмосковья, в программе - катание на катках и тюбинге, огненное шоу, дискотеки и выступления артистов. Вход по студбилету бесплатный, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"День российского студенчества отмечают сегодня во всех городах Подмосковья. <…> На входе достаточно предъявить студенческий билет - и вход на все мероприятия будет бесплатный. Самые яркие: в Орехово-Зуевском Парке 30-летия Победы - дискотека и огненное шоу Black Fire специально для студентов; в Шаховской в городском парке аттракционов - "ЗАЧЕТный движ" на катке, выступление рок-групп и концертная программа "Нескучная сессия"; в Балашихе в парке "Пехорка" и в Центральном городском парке Богородского г.о. состоится конкурс селфи на льду", - говорится в публикации.

Кроме того, интерактивные площадки развернуты в подольском парке "Березки", в Центральном городском парке Реутова и в парках Пушкинского городского округа; дискотеки на катках проходят в парке и культуры и отдыха Волоколамска, в Сестрорецком парке в Клину, в Мытищинском лесопарке и в парке "Питомник" в Серпухове; молодежные квесты - в парках Воскресенска, Люберец и Домодедова; тюбинг-парк в Жуковском парке культуры и отдыха для всех студентов работает бесплатно; в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной для студентов подготовлен мастер-класс по лыжным гонкам; в Сергиево - Посадском парке "Скитские пруды" - барабанное световое шоу от команды Luxury Dj Treet и файер-шоу от FireFox.

"Подробную информацию можно узнать на сайтах и в соцсетях подмосковных парков. <…> История праздника началась еще в XVIII веке. Традиция отмечать Татьянин день, который совпадал обычно с окончанием зимней сессии, не прерывалась никогда. А с 2005 года по указу президента РФ День российского студенчества в нашей стране стал официальным праздником. В Подмосковье - 6 вузов и 49 колледжей и техникумов, в которых обучается 109 тыс. человек. Для всех, кто грызет гранит науки и овладевает профессией, устраивают молодежные дискотеки, студенческие квесты, ледовые селфи и огненные шоу в крупных парках и на катках", - заключается в посте.