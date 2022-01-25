В Краснодаре завели 110 административных дел из-за некачественной уборки снега во дворах

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники управления по жилищным вопросам в Краснодаре выявили многоквартирные дома, где управляющие компании не выполнили мероприятия по уборке снега на придомовых территориях, их привлекают к административной ответственности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города во вторник.

Снегопад шел в Краснодаре на прошлой неделе, мэр Краснодара Андрей Алексеенко ранее ввел в городе режим повышенной готовности. По состоянию на понедельник в Краснодаре высота снежного покрова составляла 44 см. В социальных сетях начиная с выходных публиковались фото и видео, где зафиксированы нерасчищенные дороги и тротуары в разных микрорайонах города. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки, также в ситуации поручал разобраться мэр города.

"Составлены акты, которые направлены в Госжилинспекцию края - для принятия мер административного реагирования. Сейчас Госжилинспекция инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении 110 управляющих организаций", - приводит пресс-служба слова начальника управления по жилищным вопросам Павла Абрамчика.

По данным администрации города, сотрудниками были обследованы более 500 придомовых территорий, выявлены факты невыполнения мероприятий по уборке снега, проблемы с обработкой песчано-солевой смесью. Абрамчик добавил, что управляющие компании привлекают к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, они могут быть оштрафованы. "Нарушители должны оплачивать такие штрафы за собственный счет, а не за счет жильцов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

По данным мэрии Краснодара, из-за проблем с уборкой снега со стороны управляющих компаний был затруднен вывоз мусора, сейчас мусороуборочная техника работает в усиленном режиме.