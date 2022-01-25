МВД предложило размещать беженцев в центрах временного содержания ведомства

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. МВД России предлагает организовать размещение беженцев в центрах временного содержания ведомства, а не создавать для этих целей фонд жилья. Это следует из пояснительной записки к подготовленному ведомством проекту закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Вместо создания фонда жилья для этой категории иностранных граждан законопроектом предусматривается, что в качестве таких жилых помещений для них будут служить жилые помещения в центрах временного размещения, которыми располагает Министерство внутренних дел РФ", - говорится в документе. Отмечается, что создание для беженцев специального фонда жилья требует больших расходов.

Министерством внутренних дел России подготовлен законопроект о предоставлении убежища на территории страны, который направлен на совершенствование системы предоставления убежища в целях обеспечения выполнения РФ международных обязательств по отношению к лицам, ищущим защиту на ее территории.