В Ленобласти прекратят оказание плановой медпомощи в поликлиниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Оказание плановой медпомощи в поликлиниках, проведение профосмотров и диспансеризации планируют в ближайшие дни прекратить в Ленинградской области на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

"В ближайшие дни в Ленинградской области будет прекращено оказание плановой помощи в поликлиниках, а также проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что правительство области также временно передаст около 30 автомобилей из своего автопарка районным больницам для обслуживания пациентов на дому.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, суточный прирост заразившихся коронавирусом - 809 человек, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 300 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 109 934 случая заражения, выздоровели 100 065 (321 - за сутки), умерли 3 123 (шесть человек за сутки).