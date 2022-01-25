В Минздраве Дагестана сообщили об осложнении ситуации с коронавирусом в регионе

МАХАЧКАЛА, 25 января. /ТАСС/. Ситуация с COVID-19 в Дагестане осложнилась, наибольшую нагрузку испытывают амбулаторно-поликлиническое звено. В регионе планируют приостановить плановые осмотры и углубленную диспансеризацию пациентов. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте министерства здравоохранения региона в Instagram.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией крайне осложнилась, и особую нагрузку на себе испытывает амбулаторно-поликлиническое звено. Значительно возросло количество вызовов - до 150, 170 и 200, по отдельным поликлиникам, в сутки. Для того, чтобы обслуживать эти вызовы, поликлиникам еще в прошлом году был выделен дополнительный автотранспорт, но сегодня мы понимаем, что этого автотранспорта недостаточно", - процитировала пресс-служба обращение врио министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой.

Для снижения существующей нагрузки министерством принято решение о перераспределении медицинского автотранспорта республиканских учреждений. При этом часть вызовов обслуживается дистанционно. Кроме того, министерство внесет предложения о приостановлении плановых медицинских поликлинических осмотров, углубленной диспансеризации и плановых приемов пациентов.

По словам Беляевой, резервного коечного фонда для госпитализации пациентов в регионе достаточно. При этом в министерстве отметили расходование лекарственных препаратов для лечения коронавируса в амбулаторных условиях.

"Правительством республики принято решение о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях, прежде всего противовирусных лекарств. Средства на это выделены, мы сейчас прорабатываем вопрос оперативной закупки", - отметила Беляева.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 69 853 случая заражения коронавирусом, в том числе 290 - за последние сутки.