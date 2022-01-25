В Петербурге планируют отремонтировать не менее 280 км сетей теплоснабжения в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Не менее 280 км сетей теплоснабжения планируется привести в нормативное состояние в Санкт-Петербурге в этом году, сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе Смольного.

"В этом году мы планируем привести в нормативное состояние не менее 280 км сетей теплоснабжения", - процитировали в пресс-службе администрации губернатора высказывания главы города Александра Беглова на рабочей встрече с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

Беглов отметил, что город планомерно наращивает темпы модернизации тепловых сетей и вкладывает в нее значительные средства. "Это дает результат - число крупных дефектов на теплосетях сократилось. Повышается не только надежность системы теплоснабжения, но и сокращаются расходы на ее содержание и эксплуатацию", - сказал глава города.

По приведенным им данным, в 2018 году в городе было капитально отремонтировано около 200 км трубопроводов, в 2019 году - 237 км, в 2020 году - 252 км, в 2021 году - 267 км. Беглов отметил, что отопительный сезон в Петербурге проходит в штатном режиме, профильные комитеты и службы ведут постоянный контроль за прохождением осенне-зимнего периода.

Беглов и Шульгинов также обсудили исполнение поручения президента России по социальной газификации частного жилого фонда. "Благодаря реализации масштабной программы города и ПАО "Газпром" по газификации объектов энергетики, промышленности и частного жилого фонда, действовавшей с 2003 года по 2015 год, в Петербурге газифицировано 25,2 тыс. индивидуальных жилых домов", - уточнили в Смольном. Губернатор отметил, что сейчас уровень газификации в городе превышает 95% - этот показатель является одним из самых высоких в стране.

"На сегодня в Петербурге к природному газу могут быть подключены 1 339 объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Уже заключены договоры на газификацию 324 объектов ИЖС, завершены работы по строительству 83 газопроводов до земельных участков, выполнено 68 подключений, остальные будут подключены в течение 2022 года", - добавили в пресс-службе. В администрации напомнили, что необходимым условием для выполнения работ является подача собственником заявки на подключение.