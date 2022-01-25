В Адыгейском госуниверситете реализуют проект по подготовке математически одаренных детей

МАЙКОП, 25 января. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет приступил к проекту по формированию на юге России университетской математической и цифровой экосистемы в области математического образования и работы с математически одаренными детьми, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече со студентами в честь празднования Татьяниного дня назвал принципиальной задачей обеспечение доступности подготовки специалистов по математике и информатике, начиная со школьных лет. Он заметил, что по таким направлениям как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьезное изучение математики, распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах.

"Адыгейский госуниверситет приступил к реализации стратегического проекта - "Южно-Российская научно-образовательная инициатива "Математика: новый взгляд", нацеленный на обеспечение доступа одаренных учащихся к инструментам подготовки по математике и информатике. Проект, поддержанный Минобрнауки РФ, ориентирован на развитие нишевых образовательных направлений, связанных с прикладной математикой, информационными технологиями и математическим образованием. Сроки его реализации - 2030 год", - уточнили в пресс-службе.

Имеющийся у вуза обширный опыт в этих сферах позволит сделать компетенции в области математического мышления и цифровые компетенции сквозными для всех образовательных программ университета, а благодаря развитой партнерской сети АГУ сможет не только разрабатывать, но и тиражировать инновационные образовательные модели. Проект включает несколько подпроектов, нацеленных на работу с одаренными детьми: "Растим новых Лобачевских", "Яблоневая долина", "Учитель математики будущего", "Алиса-педагог", "Математика для всех".

"В рамках консорциума "Университетская математическая и цифровая экосистема юга России" при участии МФТИ, университета "Сириус" и компании "Яндекс" создана новая образовательная программа бакалавриата МФТИ и АГУ по искусственному интеллекту в математическом и IT-образовании, которая планируется к запуску в новом учебном году", - добавили в пресс-службе вуза.