Российский индолог Татьяна Шаумян удостоена индийского ордена "Падма Шри"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Российский индолог, руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян награждена высокой индийской наградой - орденом "Падма Шри". Об этом сообщил во вторник посол Индии в России Паван Капур.

"Тепло поздравляю профессора Татьяну Шаумян из Института востоковедения РАН с присуждением престижной награды "Падма Шри" правительством Индии за вклад в литературу, образование и углубление дружбы между Индией и Россией", - говорится в сообщении главы дипломатического представительства в Twitter.

О награждении объявлено в преддверии национального праздника Индии - Дня республики, который отмечается 26 января.

Татьяна Шаумян с 2001 года возглавляет Центр индийских исследований Института востоковедения РАН. Специализируется на проблемах внешней политики Индии.