В Кузбассе при необходимости могут увеличить количество ковидных коек почти в четыре раза

ТАСС, 25 января. Загрузка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 78% (1,4 тыс. коек). При этом в медицинских учреждениях региона есть возможность при необходимости увеличить число коек до 7 тыс., сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Сергей Цивилев.

"У нас сейчас 1 827 коек задействованы под ковид, но заполнены 1 400 - 22% коечного фонда свободно. Мы видим уже серьезный рост, сегодня у нас состоялось заседание штаба по коронавирусу - мы четко понимаем, что "омикрон" к нам зашел, он уже подтвержден, в том числе лабораторным исследованием, - видно по скорости и по темпам заболеваемости. У нас за последние сутки только примерно на 130% рост обращений в поликлиники. Коечный фонд мы можем в любую минуту увеличить до 7 тыс. - у нас все к этому готово, но будем поднимать поэтапно, в зависимости от ситуации", - сказал он.

Цивилев отметил, что в регионе дополнительные массовые ограничения вводить не планируется. Также, по его словам, на данный момент нет предпосылок для остановки работы промышленных предприятий на территории Кузбасса.

"Мы готовились и с амбулаторным звеном, сегодня мы пока перевели наши поликлиники на режим работы с 08:00 до 20:00, если потребуется, мы переведем их дальше и в круглосуточный режим. У нас все "красные" зоны во всех наших поликлиниках находятся под камерами, и мы в онлайн-режиме реально видим количество людей, приходящих к нам в эти зоны. Мы дополнительно развернули возможности по кол-центру, понимая, что будет очень много звонков, у нас к нашему кол-центру медицинскому создано еще два резерва", - добавил Цивилев.

Кроме того, в регионе создано 34 резервных бригады скорой помощи, пять из них введены в работу на юге области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 25 января в регионе с начала пандемии выявлено более 91,7 тыс. случаев заражения, выздоровели 84,2 тыс. человек, умерли 1 856 пациентов.