Египет планирует превратить Шарм-эш-Шейх в зеленый город к следующему саммиту по климату

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Египет намерен превратить Шарм-эш-Шейх в экологически чистый город в соответствии с концепцией "зеленых городов". Как заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр Мустафа Мадбули, соответствующее поручение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси планируется претворить в жизнь к следующему саммиту по климату, запланированному на ноябрь этого года, передает информационный портал Al Youm As Sabi.

В соответствии с существующей в мире концепцией "зеленых городов", предусматривающей сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, использование экологически чистых и не загрязняющих окружающую среду материалов в повседневной жизни, а также рационализацию энергопотребления и использования водных ресурсов, в Шарм-эш-Шейхе будет активно внедряться электрический общественных транспорт.

Так, к ноябрьскому саммиту в городе будет запущено порядка 30 электробусов. В перспективе одна из египетских компаний планирует наладить производство до 250 автобусов на электробатареях. Кроме того, как было отмечено на заседании правительства, уже сейчас общественный транспорт в стране переводится на работу на природном газе вместо бензина. По словам министра госпредприятий Хишама Тауфика, подписан ряд проектов по производству экологически чистых транспортных средств, в том числе автобусов и микроавтобусов, их производство начнется в ближайшее время. В планах правительства - развитие на Южном Синае такси на электробатареях, в этих целях на полуострове начнется установка станций для зарядки электромобилей.

В рамках концепции зеленого Шарм-эш-Шейха отелям и объектам туристической инфраструктуры красноморского курорта дается срок в шесть месяцев на получение специальных экологических сертификатов. По информации Минтуризма страны, эти свидетельства будут выдавать тем, кто соблюдает международные экологические стандарты. В первую очередь это касается сокращения использования пластиковых материалов, в том числе одноразовой посуды, развития возможностей их переработки; активного использования солнечных батарей; перехода на энергоэффективные кондиционеры; защиты и сохранения морского биоразнообразия. Всего критерии оценки включают 180 пунктов.

По словам главы Египетской ассоциации отелей Красного моря Аляа Акеля, пока только 24 отеля, в том числе семь пятизвездочных, из 137 гостиниц курорта имеют систему экологического менеджмента и отмечены маркой Green Star Hotel (то есть соответствуют национальной программе экологической сертификации).

В ноябре этого года египетский Шарм-эш-Шейх примет 27-ю сессию Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.