Бастрыкин поручил подготовить доклад по аварийному жилью в Александровске

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после сюжета в эфире федерального телеканала, в котором рассказывалось о жителях четырех находящихся в аварийно-опасном состоянии домов в городе Александровске Пермского края. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В настоящее время следователем организовывается проведение проверочных мероприятий, [в ходе которых] будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации Александровского муниципального округа, ответственных за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья", - говорится в сообщении ведомства.

Доклад Бастрыкину должен представить и.о.руководителя пермского управления СК РФ Дмитрий Анащенко.

В телевизионном сюжете сообщалось, что во время дождя по подъезду можно пройтись только под зонтом, а потолок в квартирах часто рушится. Также в сюжете утверждалось, что представители районной власти бездействуют, а жители боятся за свою жизнь.

ТАСС пока не располагает комментарием местных органов власти.