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Пандемия COVID-19

Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

Мирта Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Председатель Совета министров Республики Перу Мирта Васкес заразилась коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

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"По результатам сдачи теста на антиген COVID-19 у председателя Совета министров Мирты Васкес подтвердился коронавирус. У премьер-министра наблюдаются легкие симптомы, ее состояние стабильно", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter. Отмечается, что глава правительства прошла полный курс вакцинации от ковида, в том числе она привита бустерной дозой.

Как уточняется, Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.

Накануне стало известно, что глава Минобороны Перу Хуан Карраско Мийонес госпитализирован в отделение интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией. По информации местных СМИ у него поражены 40% легких. Ковид также выявили у главы МИД страны Оскара Мауртуа, а ранее в середине января у министра экономики и финансов Педро Франке.

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ПеруПандемия COVID-19
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