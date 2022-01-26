Председатель правительства Перу заразилась коронавирусом

"По результатам сдачи теста на антиген COVID-19 у председателя Совета министров Мирты Васкес подтвердился коронавирус. У премьер-министра наблюдаются легкие симптомы, ее состояние стабильно", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter. Отмечается, что глава правительства прошла полный курс вакцинации от ковида, в том числе она привита бустерной дозой.

Как уточняется, Васкес ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.

Накануне стало известно, что глава Минобороны Перу Хуан Карраско Мийонес госпитализирован в отделение интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией. По информации местных СМИ у него поражены 40% легких. Ковид также выявили у главы МИД страны Оскара Мауртуа, а ранее в середине января у министра экономики и финансов Педро Франке.