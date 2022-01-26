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Пандемия COVID-19

В Биробиджане 11 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12,3%

ТАСС, 26 января. Ученики 11 классов в семи школах Биробиджана переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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"В областном центре девять классов закрыто на карантин по ОРВИ и два по COVID-19. <…> Образовательная деятельность в классах на время карантина временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев разъяснил, что эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12,3%, более 57% случаев заболевания ОРВИ приходится на детей до 14 лет.

В образовательных организациях проводятся профилактические мероприятия. Детей с признаками инфекции от учебы отстраняют. В детских садах медицинские работники осматривают воспитанников и при малейших признаках заболевания ребенка отправляют домой.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 12 113 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 159 пациентов, умерли 660 человек. Вакцинировались более 63 тыс. человек.

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РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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