В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции ввели для совершеннолетних студентов и учащихся в Красноярском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева.

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: <…> обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - говорится в сообщении.

23 июля 2021 года в крае было подписано постановление об обязательной вакцинации граждан, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающих вахтовым методом и проживающих на постоянной основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций. С середины ноября обязательной вакцинации подлежат также сотрудники правоохранительных органов и лица старше 60 лет.

17 января в крае были зафиксированы первые случаи распространения штамма коронавируса "омикрон". Всего, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 181 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 165,5 тыс. пациентов выздоровели, 9,3 тыс. умерли.