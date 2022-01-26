В Южно-Сахалинске планируют построить круглогодичный спорткомплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Спортивный многофункциональный комплекс с зоной для занятий экстремальными видами спорта появится в этом году в Новоалександровске - пригороде Южно-Сахалинска. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В этом году в Новоалександровске областного центра появится новый спортивный многофункциональный комплекс <...>. Проект реализуется в рамках программы "Инициативное бюджетирование" за счет средств областного бюджета", - сказал губернатор.

По информации пресс-службы правительства, сейчас ведется проектирование объекта. В феврале подрядная организация приступит к подготовительным работам: расчистке территории, завозу материала для обустройства строительной площадки.

Новая спортивная площадка будет располагаться на месте пустыря. Общая площадь многофункционального спортивного центра составит 5 тыс. квадратных метров, из них 3 тыс. будет отдано под благоустройство с парковками и озеленением. Заниматься спортом в новом комплексе можно будет круглый год.