В Приморье число выявленных коррупционных преступлений выросло на 72% в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Количество выявленных преступлений коррупционной направленности в Приморском крае в 2021 году выросло на 72,3% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным, которые озвучил на заседании коллегии прокуратуры Приморского края в среду прокурор региона Сергей Столяров, эта цифра превысила 600.

"В 2021 году на территории края правоохранительными органами выявлено более 600 коррупционных преступлений, из них более 500 связанных со взяточничеством. Расследованы и направлены в суд уголовные дела в отношении ряда должностных лиц. В судебном порядке приняты меры по возмещению причиненного ущерба коррупционными правонарушениями", - сказал Столяров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, в 2021 году выявлено 662 коррупционных преступления против 384 в 2020 году. В суд было направлено 272 уголовных дела против 154 в 2020 году. Количество выявленных преступлений выросло на 72,3%, а направленных в суд уголовных дел - на 77%.

"Нами в декабре 2021 года направлено исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего начальника межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД по краю, стоимостью свыше 10 млн рублей, приобретенного на доходы, законность которых он подтвердить не смог. <…> К административной ответственности за подкуп в интересах организаций привлечены три лица, 54 лица привлечены к ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших госслужащих", - доложил прокурор.