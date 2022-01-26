Южная Корея ввела новую систему реагирования на коронавирус

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Новая система диагностики и лечения коронавирусной инфекции начала применяться в среду в Республике Корея. Как сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний, цель новых мер - остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, ставшего в стране доминирующим.

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В соответствии с новыми предписаниями пациенты из групп высокого риска сдают ПЦР-тесты, а остальные пациенты - экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращен с 10 до семи дней.

Первоначально новая система будет применяться в четырех регионах страны с максимальным распространением омикрон-штамма: провинции Чолла-Намдо, городе Кванджу, городах Пхёнтхэке и Ансоне провинции Кёнгидо. С 29 января она распространится на всю страну.

По данным управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 января в стране зарегистрированы 13 012 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с тех пор, как 20 января 2020 года в Южной Корее был выявлен первый пациент с ковидом. По сравнению с прошлой неделей рост является более чем трехкратным, что обусловлено быстрым распространением нового штамма "омикрон".