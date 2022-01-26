В Якутии введут обязательное тестирование на ковид для беременных при плановом осмотре

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Якутии введут обязательное тестирование на коронавирус среди беременных при плановом осмотре, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

За последние сутки в регионе выявлено 1 710 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум за все время пандемии. Ранее максимальное число выявленных случаев за сутки в Якутии было зафиксировано 25 января (1 525 новых случаев).

"Обязательное тестирование беременных женщин на коронавирусную инфекцию при их плановом осмотре в поликлиниках будет введено в ближайшее время. Особое внимание на текущий момент уделяется организации неотложной амбулаторной помощи для людей с симптомами ОРВИ, также для оперативного оформления больничных листов", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно приказу министерства образования и науки республики, подведомственным учреждениям министерства запрещены выезды организованных групп детей и подростков за пределы муниципальных образований, а также за пределы региона для участия в спортивных, культурных и образовательных мероприятиях до особого распоряжения.

"Руководителям подведомственных учреждений министерства <…> приказано минимизировать количество командировок в муниципальные районы и за пределы Республики Саха (Якутия). Руководителям профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия) обеспечить строгое соблюдение студентами, находящимися на дистанционном обучении, режима самоизоляции по месту пребывания", - пояснили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 565 тыс. человек (78,9% взрослого населения республики). Почти 119 тыс. человек прошли ревакцинацию.