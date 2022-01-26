Более 6% школьников в России обучаются дистанционно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 6,13% российских школьников сегодня обучаются дистанционно в связи с карантином по ковиду и ОРВИ, следует из инфографики, опубликованной в среду на сайте Минпросвещения.

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"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 6,13%", - говорится в материалах. Днем ранее этот показатель составлял 4,59%.

Сегодня в школах РФ обучаются порядка 17 млн человек.

Отмечается, что сегодня в 111 школах (0,28%) в 30 регионах РФ сохраняется карантин в связи с распространением ковида.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 355,7 млн человек, примерно 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.