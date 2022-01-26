Детские здравницы Краснодарского края планируют принять в 2022 году около 250 тыс. детей

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют охватить детской оздоровительной кампанией в 2022 году около 250 тыс. детей, среди которых почти половина - дети из других регионов РФ, на эти цели направят более 2 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сообщалось, что более 350 тыс. детей отдохнули в детских здравницах и санаториях Краснодарского края летом 2021 года в условиях пандемии коронавируса.

"На Кубани детская оздоровительная кампания носит круглогодичный характер. Но именно летом к нам приезжает большее количество детей со всей страны. В этом году мы планируем принять около 250 тысяч ребят в стационарных лагерях, в том числе 110 тысяч из других субъектов России. Направим на это более 2 млрд рублей из краевого бюджета", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Уточняется, что в 2022 году на Кубани будут работать 100 стационарных лагерей.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, на Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей. На эти же цели в 2019 году на Кубани было направлено 2,2 млрд рублей. В детских здравницах отдохнули около 600 тысяч детей, из которых 150 тысяч ребят приехали из разных регионов РФ, остальные - кубанские школьники.