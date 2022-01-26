Комитет ГД поддержал законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, разрешающий родителям детей с инвалидностью находиться с ними в медучреждениях бесплатно.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года, его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" в Думе и сенаторы-единороссы. Законопроект предлагает признать наличие статуса "ребенок-инвалид" достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Как ранее пояснял один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сегодня бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. При этом, подчеркивал Турчак, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период. По его словам, нововведение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью.