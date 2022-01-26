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Яровая намерена выяснить у ГП, почему суды выносят мягкие приговоры педофилам-рецидивистам

По словам вице-спикера Думы, в отношении рецидивистов в 2020 году назначили сроки в том числе ниже низшего предела - от пяти до восьми лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает направить парламентский запрос в Генпрокуратуру РФ для выяснения причин, по которым суды выносят мягкие приговоры в отношении педофилов-рецидивистов. Об этом она заявила в среду на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

"Предлагаю оформить парламентский запрос в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы был сделан детальный анализ приговоров... почему назначаются мягкие приговоры, почему суды используют назначение наказания ниже низшего предела. В этой связи актуализируется вопрос соразмерности наказания и должной изоляции от общества и от детей тех, кто совершил преступление, вина которых доказана и в отношении которых законодатель уже давно установил высокие санкции и высокий уровень ответственности", - отметила Яровая.

Так, подчеркнула она, по данным Судебного департамента, "по составам, которые уже давно действовали, где предусмотрено пожизненное наказание в отношении рецидивистов, вскрывается серьезная проблема - мягкость приговора".

"В частности, в отношении рецидивистов в 2020 году были назначены сроки в том числе ниже низшего предела - от пяти до восьми лет. То есть те санкции, которые даже сегодня были установлены законодательством, в том числе пожизненные, не были востребованы в судебной практике", - подчеркнула Яровая.

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РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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