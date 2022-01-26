ВЦИОМ: половина россиян не одобряют увлечение их детей просмотром видеоблогов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Половина опрошенных россиян (53%) негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги. По мнению трети респондентов (37%), участие в создании блогов приносит детям больше вреда, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в среду на сайте организации.

"Половина родителей, чьи дети смотрят видеоблоги, относятся к этому отрицательно (53%), 33% - положительно, каждый десятый родитель - безразлично (11%)", - говорится в сообщении. У трети респондентов (34%) есть несовершеннолетние дети, 38% из них ответили, что их ребенок смотрит видеоблоги практически ежедневно, а 14% - несколько раз в неделю.

По данным опроса, треть россиян (37%) считает, что участие в создании блогов приносит детям больше вреда, в то время как пользу такого времяпрепровождения отметил каждый десятый (11%). По мнению 30% опрошенных, это приносит детям вред и пользу в равной степени. В качестве примеров пользы от создания блогов респонденты приводят приобретение коммуникативных навыков (19%), появление способа заработка (17%), а также самовыражение (14%), кроме того, 40% опрошенных считают, что это форма познания. По мнению 19% опрошенных, такой досуг отвлекает от учебы и негативно сказывается на мотивации к развитию и чтению книг, каждый десятый (12%) указал на нарушение психики и эмоционального состояния, другие считают, что это чревато отсутствием нормального детства (9%), зависимостью от интернета (8%) и появлением звездной болезни (7%).

Каждый пятый респондент (22%) скорее положительно относится к тому, что некоторые интернет-блоги ведут дети, в том числе вместе с родителями, 32% - скорее отрицательно, а 40% - безразлично. "Каждый десятый россиянин испытал положительные эмоции, узнав о семилетней Насте Радзинской, которая ведет с родителями блог в YouTube и заняла шестую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых видеоблогеров, граждане отмечали, что она "молодец" (10%) и радовались за ребенка (9%). Отнеслись к этому факту без эмоций 30% опрошенных, отрицательные эмоции испытали 15%", - отмечается на сайте центра. Большинство респондентов (76%) признались, что не слышали о видеоблогах или каналах, которые ведут дети или главными героями которых они являются.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.