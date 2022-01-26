Более 1,4 млн услуг оказали бездомным людям в Москве в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки оказали более 1,4 млн услуг бездомным людям в Москве за 2021 год. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В центре всегда готовы протянуть руку помощи. Здесь помогают найти в себе силы изменить свою жизнь к лучшему, обрести надежду тем, кто оступился, в какой-то момент принял неверное решение или оказался в сложной жизненной ситуации по стечению обстоятельств. Нуждающиеся могут остаться в Центре социальной адаптации на ночлег, принять душ, постирать вещи, получить медицинскую помощь, одежду и обувь, еду, а также получить поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве и многом другом. В 2021 году более 1,4 млн социальных услуг было предоставлено людям, кто по разным причинам оказался на улицах города", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Люди без определенного места жительства могут рассчитывать не только на временное пребывание в центре, но и на предоставление им комплекса социальных услуг. Сотрудники оказывают поддержку в восстановлении документов, возвращении на прежнее место жительства, оформлении пенсии, трудоустройстве, установлении группы инвалидности. При необходимости с нуждающимися работают юристы и психологи. Кроме того, этой зимой открыты дополнительные пункты обогрева и оказания срочной помощи бездомным, сейчас их 16. В любое время года круглосуточно работают бригады мобильной службы "Социальный патруль".

Сотрудники учреждения помогают в приеме и размещении бездомных людей, предоставляют им одежду и обувь, горячее питание, а также содействуют отправлению к прежнему месту жительства. Таких услуг в 2021 году было оказано порядка 770 тысяч. Более 70% пребывающих в центре - это люди в возрасте старше 50 лет.

"Если вы увидели на улице бездомного человека, пожалуйста, не оставайтесь безразличными к нуждающемуся! Звоните по телефонам мобильной службы "Социальный патруль": +7(499)357-01-80, +7(495)720-15-08 или в единую службу помощи 112", - отмечается в сообщении.