В Астраханской области выявили нарушения при проведении госзакупок региональным Минздравом

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Служба по противодействию коррупции Астраханской области в ходе мониторинга закупок, осуществленных региональным Министерством здравоохранения, выявила нарушения, административные производства по итогам проверок возбуждены в отношении 11 должностных лиц ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"По поручению губернатора Игоря Бабушкина, региональная служба по противодействию коррупции в рамках своих полномочий провела мониторинг закупок, осуществленных Министерством здравоохранения Астраханской области. В ходе мониторинга выявили факты размещения заказов на поставку средств индивидуальной защиты для медработников в период с июля по сентябрь 2020 года. На основании представленной службой информации проведены внеплановые проверки. По их результатам возбудили административные производства в отношении 11 должностных лиц министерства здравоохранения Астраханской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники службы установили, что победителями закупочных процедур стали фирмы ООО "Мир игровых комплексов" и ООО "База производственного обслуживания-Отрадный", зарегистрированные в Самарской области. В частности, была установлена связь между данными юридическими лицами по их юридическому адресу. При этом основными видами деятельности вышеуказанных фирм являлось производство спортивных товаров, производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки.

Информация о выявленных признаках нарушений российского законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд направлена в министерство экономического развития Астраханской области, рассказали в пресс-службе.