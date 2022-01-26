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В Кремле назвали слухами информацию о полной замене очного образования дистанционным

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информация о полной замене очного образования на дистанционное в России является лишь слухами, таких планов нет, заявил в среду начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

"Понятно, что пандемия предоставила нам большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. Все слухи, которые активно насаждаются в родительском сообществе, что дистанционное образование полностью заменит очную школу, это только слухи, никаких таких планов нет", - пояснил Новиков на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка.

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